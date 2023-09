Tha Alba is Sasainn a' comharrachadh 150 bliadhna bho thòisich ball-coise eadar-nàiseanta le geama ann an Glaschu.

Ach aig an dearbh àm, tha beachd ann gum bu chòir barrachd aithne a thoirt do cheann-cinnidh Gàidhealach a chluich sa gheama seo san 19mh linn - ach do Shasainn.

Tha Dòmhnall Pollock ag aithris.