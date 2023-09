Tha bun-structar dealain na h-Alba feumach air leasachadh mòr ann an cabhag mar dhòigh gus na targaidean a thaobh chothromachadh carbon a ruighinn.

Sin a-rèir aithisg ùir bho chomataidh aig Holyrood.

Tha cuid a' cur an aghaidh leasachaidhean dhe sheòrsa ge-ta mar a tha ann an Loch Obha an Earra Ghàidheal. Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.