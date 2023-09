Cupa na Camanachd @100

Coinnichidh Camanachd an Òbain agus Ceann a' Ghiùthsaich ann an cuairt dheireannaich Chupa na Camanachd aig Pàirc a Bhught air Disathairne.

Thathar a' comharrachadh ceud bliadhna bhon a chaidh a chiad chuairt-dheireannaich den a cho-fharpais a chluich, agus an dà sgioba a tha an sàs am bliadhna, a' tighinn dhan a gheama le adhbharan misneachd gu leòr.

Chan eil ach trì seachdainnean air a dhol seachad bhon a choinnich na sgiobaidhean ann an cuairt-dheireannaich Chupa MhicAmhlaigh, agus an dà sgioba an dòchas leasanan ionnsachadh bhon gheama sin. Seo Ruairidh Alasdair Mac MacIllFhinnein