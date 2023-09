Bha deireadh-seachdain fìor thrang ann am Piogtò a' comharrachadh 250 bliadhna bho sheòl an Hector eadar Ulapul 's Alba Nuadh.

Bha cha mhòr 200 duine air bòrd an t-soithich 's iad a' sireadh beatha ùir dhaibh fhèin air taobh eile a' chuain.

Bha Ailean MacLeòid aig a' chuirm ann am Piogtò far an do bhruidhiunn e ri Emily NicEòghainn a tha a' fuireach ann an Alba Nuadh.