Tha Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean ag ràdh gu bheil iad airson cùrsa teisteanas nàiseanta ann an ealan agus dealbhachadh an Uibhist a Tuath a dhèanamh nas fheàrr agus nas tarraingiche.

Choinnich grunn luchd-ealain aig Taigh Cearsabhagh ann an Loch na Madadh oidhche Mhàirt gus beachdachadh air ciamar a ghabhas an cùrsa a dhìon is mì-chinnt ann mu dheidhinn.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.