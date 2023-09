An ann an Loch Abar a bu chòir an ath-phàirce nàiseanta ann an Alba a bhith?

Sin a' cheist a chaidh a chur air muinntir a' Ghearasdain aig tachartas a-raoir.

Tha Seòmar Malairt Loch Abar agus Buidheann-Obrach Pàirce Nàiseanta Loch Abair a' cumail sreath choinneamhan mun chuspair.

Bha Seonaidh MacCoinnich ann dhuinne.