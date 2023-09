Tha eileanaich eòlach gu lèor air siubhal gu tìr-mòr airson cothroman obrach is eile, agus gu dearbh airson a bhith an sàs ann an spòrs.

Ach tha duilgheadasan an cois sin dhaibh-san a tha a' cluich do sgiobaidhean ball-coise, mar eisimpleir, leis nach tèid aca air trèanadh len sgiobaidhean fad an t-siubhail.

Seo Javen Houston.