£80,000 do Phàrlamaid Dhùthchail is Eileanach na h-Alba

Dh'fhoillsich am Prìomh Mhinistear, Humza Yousaf, maoineachadh £80,000 airson Pàrlamaid Dhùthchail agus Eileanach na h-Alba.

Tha dùil gun tachair an cruinneachadh san t-Samhain, le còrr air 40 buidheann dùthchail a' tighinn cruinn a chur air adhart mholaidhean a chumas poileasaidh an Riaghaltais.

A' tadhal air Ionad Nibheis anns a' Ghearasdan Diluain, far an cruinnich a' Phàrlamaid, dhearbh Mgr Yousaf am maoineachadh 's e ag ràdh gu bheil e riatanach gum bi guth aig coimhearsnachdan agus gnothachasan dùthchail is eileanach ann an co-dhùnaidhean a bheir buaidh orra.

"Tha mi fìor thoilichte maoineachadh a bharrachd fhoillseachadh airson Pàrlamaid Dhùthchail is Eileanach Albannach a bhith ann an seo ann an Ionad Nibheis nas fhaide den bhliadhna seo," thuirt Mgr Yousaf.

"Bheir e na ceudan ghuthan bho air feadh farsainneachd nan coimhearsnachdan dùthchail agus eileanach còmhla airson an cuid fhèin a ràdh.

"'Sin tha cudromach, chan e dìreach a bhith a' tighinn an seo airson aon là, ag innse do bheachd 's falbh dhachaigh.

"Tha gnìomhan a nìthear an uairsin a nì cinnteach gun tèid feart a thoirt air na beachdan sin.

"Chan ann dìreach thugam fhèin a thèid am fiosrachadh, ach an ath-bhliadhna thèid na beachdan sin a chur gu ar caraidean is compàirtichean san Roinn Eòrpa, ann an coimhearsnachdan dùthchail Eòrpach cuideachd.

"Mar sin dheth, 's e fìor dheagh naidheachd a tha seo, agus naidheachd a tha a' cuideachadh gus guth nan coimhearsnachdan iomallach, dùthchail agus eileanach ann an Alba a thogail nas àirde," thuirt e.