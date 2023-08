Lùghdachadh faisg air 50% air cosgais eucoir air an tuath an Alba

Bha lùghadacadh mòr, cha mhòr an dàrna leth, air cosgais eucoir a-muigh air an tuath ann an Alba san dà bhliadhna mu dheireadh.

Tha Aithisg Eucoir Dùthchail 2023 ag ràdh gun do chosg i faisg air £1.5m.

Tha tuathanaich agus gnìomhachas an àrachais a' cur fàilte mhòr air an seo an dèidh droch bhliadhna ann 2021 far an do rinn eucoir call de £2.6m.

Tha carbadan, siostaman GPS agus connadh am measg nan rudan as motha air am bi mèirlich ag amas air an tuath.

Tha beachd ann gur e goid tòrr bhaidhseagalan "quad" ann an 2021 a bu choireach ri cosgais cho mòr, an coimeas ri £1.7m ann an 2020.

Tha lùghdachadh na bliadhna an-uiridh eu-coltach ris a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte far an robh eucoir air an tuath suas 22% gu faisg air £50m.

'S e a bhuidheann àrachais, NFU Mutual, a bhios a' foillseachadh nan àireamhan gach bliadhna.

Tha iad ag ràdh gu bheil obair mhath a' dol eadar Alba is Sasainn, gu bheil na h-ùghdarrasan a' faighinn greim air rudan a chaidh a ghoid nas trice an-diugh agus gu bheil comharran foireansach air uidheamachd nas cumanta.