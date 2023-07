"Ùine a' ruith" air iomairt Seann Àrd-Eaglais Inbhir Nis

Tha dragh ann gu bheil an ùine a' ruith airson an eaglais as sine ann an Inbhir Nis a dhìon - co-dhiù airson a bhith air a cleachdadh leis a' choimhearsnachd.

Dhùin an t-Seann Àrd-Eaglais sa Mhàrt an-uiridh agus tha i a-nis ga reic airson còrr is £150,000.

Tha buidheann ghlèidhteachais a' feuchainn ri airgead gu leòr a chruinneachadh airson a ceannach - le ceist mhòr orrasan mu na dh'fhaodadh tachairt dhan togalach mura soirbhich leotha.

Tha an togalach cudromach ann an eachdraidh a' bhaile, agus e air aithris gu robh Calum Cille a' searmonachadh air an làraich nuair a thadhail e air Bruide, Rìgh nan Cruinneach ann an 575AD, mus deach eaglais a thogail ann.

Chaidh cuideachd prìosanaich Sheumasach a chaidh a ghlacadh aig Cùil Lodair a chur gu bàs anns a' chladh, 's tha lorgan nam peilearan fhathast rim faicinn ann an clachaireachd na h-eaglaise.

Thòisich deasbad air na bu chòir a dhèanamh leis an togalach ann an 2020, agus dhùin Eaglais na h-Alba an eaglais - an tè as sine an Inbhir Nis - an-uiridh.

Ghluais an co-thional gu Eaglais an Naoimh Steafan ann an sgìre a' Chrùin, leis gun robh an dà eaglais ceangailte mar thà.