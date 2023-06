Buncair niuclasach, eaglais Telford agus a' Ghàidhlig

Tha ise ag ràdh gur e mar a tha gu leòr de dhùbhlain an cumantas eadar na taighean-tasgaidh a th' air cùlaibh na h-iomairt.

"Thàinig an iomairt seo gu buil leis gu bheil an aon sheòrsa dhùbhlan againn uile san sgìre - agus tha co-ionnanachd anns na h-amasan againn cuideachd, a bhith a' moladh cultar, àrainneachd agus dualchas na sgìre do luchd-turais agus do na coimhearsnachdan againn fhìn timcheall oirnn," thuirt i.

"Tha sinne san sgìre uile ag iarraidh a bhith ag obair còmhla - chan e a bhith ag obair an aghaidh a chèile.

"'S e sgìre àlainn a th' ann, ach cuideachd lorgaidh luchd-turais sam bith rudeigin a bharrachd ma thèid iad dhan taigh-tasgaidh no ionad-dualchais.

"Tha cruinneachaidhean ann a tha ag innse sgeulachdan na sgìre.

"Nithean annasach nach lorg sibh ann an àite sam bith eile.

"Nithean a tha bho na làithean a dh'fhalbh.

"Tha measgachadh air leth math ann, agus guthan muinntir an àite ri chluinntinn.

"Tha na togalaichean fhèin inntinneach, annasach, agus làn sgeulachdan, agus iad uile gu math eadar-dhealaichte on a chèile.

"Mar eisimpleir ann an Ullapul 's e eaglais Telford anns a bheil an taigh-tasgaidh.

"Agus ann an Geàrrloch, far a bheil mi fhìn ag obair, 's ann ann am buncair niuclasach a tha an taigh-tasgaidh.

"So sgeulachdan annasach ann an sin co-dhiù!