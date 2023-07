Misneachd mu phlana leasachaidh a' Ghearasdain

Dh'innis àrd-stiùiriche Sheòmraichean Malairt Loch Abair, Frazer Coupland, gu bheil cothrom mòr an seo suidheachadh a' Ghearasdain a leasachadh.

"Tha sinn air ar dòigh is ged a tha dùil gun tig dùbhlain ris nach robh dùil am bàrr, tha mi cinnteach às gun tig cothroman cuideachd.

"Tha sinn air gnothaichean a leasachadh ann am meadhan a' bhaile anns na bliadhnaichean mu dheireadh is tha buannachan às sin air sgaoileadh is daoine nas misneachaile.

"Seo a-nise an ath-cheum is cothrom againn togalaichean eile ath-bheothachadh", thuirt e.

Thòisich an Gearasdan 2040 ann an 2018 le co-chomhairle air mar a ghabhadh am baile is an sgìre mun cuairt a leasachadh.