Stailc Sgoiltean

Bidh mòran de sgoiltean na h-Alba dùinte an ath-sheachdain, 's luchd-obrach leithid dorsairean agus luchd-glanaidh a' dol air stailc. Dhiùlt an t-aonadh Unison gabhail ris an tairgse pàighidh mu dheireadh a thabhainn COSLA orra an-dè. Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear, Shona Robison, ag iarraidh air an dà thaobh cumail a' còmhradh thairis air an deireadh-sheachdain.

An NHS

Thog buidhnean dhotairean agus eòlaichean meadaigeach eile dragh mu cho deiseil 's a tha an NHS ann an Alba airson a' Gheamhraidh. Tha Comann Meadaigeach Bhreatainn am measg na bhruidhinn ri comataidh de Bhuill-Phàrlamaid Albannach. Tha iadsan a-nis air a' chùis a thogail le Rùnaire na Slàinte. A rèir Riaghaltas na h-Alba, thèid am plana geamhraidh aca fhoillseachadh an ath-mhìos.

Na Làbaraich

Tha am Pàrtaidh Làbarach ag iarraidh gum bi uallach fon lagh air ministearan beachd fhaighinn bho bhuidhean faire oifigeil a' Bhuidseit mu atharrachaidhean sam bith ann an cìsean no ann an cosg airgid riaghaltais. Dh'atharraicheadh riaghaltas Làbarach an lagh, thuirt iad, airson 's gum feum ministearan beachd iarraidh air Oifis Cùraim a' Bhuidseit. Tha iad ag ràdh gun seachnadh sin na "mearachdan uabhasach" - nam briathran fhèin - a rinn Liz Truss a' ghreis a bha i na prìomhaire.

Obar Dheathain

Tha caladh ùr a deas Obar Dheathain gu bhith ga fhosgladh gu h-oifigeil an-diugh leis a' Bhana-Phrionnsa Rìoghail. Chosg e £420m, 's thòisich e ag obair na bu tràithe am-bliadhna. Tha e a' ciallachadh gur e port Obar Dheathain a-nis am port as motha an Alba a thaobh na ghabhas e de shoithichean.

Activision Blizzard

Tha coltas gun soirbhich le tairgse ùr bho Microsoft airson a' chompanaidh gheamaichean bhideo Activision Blizzard a cheannach. Thuirt Ùghdarrasan na Co-fharpais agus nam Margaidhean gu bheil an doras a-nise fosgailte. Bha iad air bacadh a chur air aonta ron seo, ach tha coltas gun deach na ceistean a bh' orra a fhreagairt. 'S e Activision Blizzard a bhios a' dèanamh gheamaichean Call of Duty, am measg eile.

An Eaconomaidh

Tha figearan ùra a' sealltainn gun robh fàs ann an roinn reic na Rìoghachd Aonaichte air a' mhìos a chaidh an dèidh crìonaidh san Iuchar. Thuirt buidhnean mòra bìdhe, agus bùithdean-aodaich agus stuth-taighe gun robh mìos na b' fheàrr air a bhith aca. Dh'innis Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh na chaidh a chosg an-àirde 0.4% san Lùnastal.

Dubhag Ùr

Airson a' chiad uair, tha pàiste anns an Rìoghachd Aonaichte air dubhag ùr fhaighinn gun i a bhith a' cur feum air drogaichean sònraichte a ghabhail airson a’ chòrr de a beatha. Fhuair Aditi Shankar, a tha ochd bliadhna de dh'aois, an dubhag bho a màthair - agus aig an aon àm bun-cheallan bho smior a cnàmhan a nì dìon air a bodhaig.

Sabhal Mòr Ostaig

Thathas an-diugh a' comharrachadh 50 bliadhna bho chaidh Sabhal Mòr Ostaig a stèidheachadh. Thòisich na cùrsaichean goirid aig a' cholaiste Ghàidhlig ann an 1973. Deich bliadhna às dèidh sin thòisich na cùrsaichean làn-ùine.