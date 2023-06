Bha an t-seirbheis-smàlaidh den bheachd gun robh an teine air losgadh tro 30 mìle cheàrnagach de mhonadh is coille is aig a sin bhiodh e na bu mhotha na gin a chunaicear roimhe 's a Rìoghachd Aonaichte.

Ach tha eòlaichean teine mòintich den bheachd gun robh an obair mhòr a rinn sgiobaidhean-smàlaidh is eile air an sgapadh a lùghdachadh.

Aig àrd ire na teine bha naoi sgioba-smàlaidh agus inneal an sàs. Bha iad seo air an cuideachadh le luchd-obrach oighreachdan.

Chaidh dithis fhear-smàlaidh a ghoirteachadh nuair a rinn carbad anns an robh iad car, faisg air làimh.

Chaidh na fireannaich a thoirt gu Ospadal an Rathaig Mhòir agus Ospadal Rìoghail Obar Dheathain ach fhuair iad a-mach an dèidh leigheas fhaighinn.

Fhuair an luchd-smàlaidh is a h-uile duine an sàs taing bhon Mhinisteir airson Sàbhailteachd Coimhearsnachdan, Siobhan Nic 'Ille Dhuinn, ann am Pàrlamaid na h-Alba.

"'S urrainn dhan teine is bige sgapadh agus buaidh a thoirt air coimhearsnachdan, beathaichean, coilltean, tuathanasan, cnuic, fiadh-bheatha is làraich sònraichte," thuirt i.

Dh'innis RSPB na h-Alba gun do sgaoil an teine gu Tèarmann Nàdair Choire Mhonaidh, agus gu bheil e a' coimhead coltach ris gun tug e buaidh air fiadh-bheatha an sin.