Naidheachdan 11:00

Uisge

Dh'iarr am Prìomh Mhinistear, Humza Yousaf, air luchd-gnothaich agus air a’ phobaill nas urrainn dhaibh de dh'uisge a’ chaomhnadh. Tha stòras an uisge gu math nas ìsle na bhiodh dùil aig an àm seo den bhliadhna an dèidh earrach agus toiseach samhraidh tioram. Thuirt buidheann àrainneachd an riaghaltais, SEPA, gu faodadh mìosan an t-samhraidh a bhith doirbh do ghnìomhachas a tha a’ crochadh air uisge.

Cìs

Dh'inns Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu bheil iad, rinn linn a’ chogaidh anns an Ucràin, a' cuir às dhan chìs windfall air prothaidan mòra companaidhean ola agus gas. Tha iad a' moladh ìre na cìse a' leagail bho 75% gu 40% ma se agus gun tuit prìsean ola agus gas gu beagan nas lugha na tha iad an-dràsta. Thuirt buidheann a’ ghas agus ola, OEUK, gur e ceum air an t-slighe cheart a tha sin, ach gu bheil barrachd a dhìth son misneachd a' thoirt dhan ghnìomhachas.

Làbaraich

Tha na Labaraich a' gearradh air ais air aon de na prìomh rudan a’ gheall iad ann an iomairt an taghaidh coitcheann. Gheall iad £28 billean gach bliadhna a' chuir ri pròiseactan gnìomhachais uaine. Ach thuirt an seansalair dùbhlannach, Rachel Reeves, nach tachradh sin a-nise gu dàrna leth na pàrlamaid. Thuirt i gun do dh'atharraich suidheachadh eaconomaiceach na dùthcha gu mòr bhon a thug iad seachad an gealltanas sin.

Fèin-riaghladh

Tha comataidh aig Westminster a' rannsachadh ìre tuisge agus beachd Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air fèin-riaghladh. Tha Comataidh na Rianachd Poblaich agus Cùisean na Bun-reachd a' coimhead air dè an trèanadh agus stiùireadh a tha ministeirean an riaghaltais agus seirbhisich chatharra a' faighinn air fèin-riaghladh, agus an co-luadar le an co-obraichean ann an Alba, an Èirinn a Tuath agus anns a’ Chuimrigh. Tha sin an dèidh ath-sgrùdadh a' thuirt nach eil an càirdeas eadar na ceithear riaghaltasan nàiseanta ag obair.

Liosta-urraman

Tha beachd ann gur ann feasgar an-diugh a thèid an liosta-urraman a bha Boris Johnson a' moladh nuair a dh'fhàg e dreuchd a’ phrìomhaire fhoillseachadh. Tha aithrisean ann gun tugar dithis bhall-pàrlamaid Tòraidheach far na liosta gus a seachainn sin fo-thaghaidhean a dh'fhaodadh cron a' dhèanamh air a’ phàrtaidh.

A' Chomraich

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' cuir dreach ùr air sanas 'son tidsear gus foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a stèidheachadh air a' Chomraich. Seo an treas turas a chaidh sanas a-mach, agus an turas seo tha iad ag iarraidh prìomh thidsear. Thuirt a’ chomhairle gu bheil iad deònach an dreuchd àrdachadh mar dhòigh air an obair a' dhèanamh nas tarraingaiche.