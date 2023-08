Dragh mu bhuaidh AirBnB air Inbhir Nis

Fo riaghailtean a chuir Riaghaltas na h-Alba an sàs an-uiridh feumaidh daoine a tha airson taigh a chur a-mach air màl airson ùine ghoirid cead fhaighinn.

Dh'iarradh cuid gun deigheadh na riaghailtean nas fhaide na sin agus gum bi sgìrean air an comharrachadh far as urrainn do chomhairlean bacadh a chur air an àireamh àiteachan a tha ri fhaighinn air màl son ùine ghoirid nuair a tha e a' toirt buaidh air an taigheadas a tha ri fhaotainn do dhaoine làn-ùine agus nuair a tha e a' toirt buaidh air caractar na sgìre.

Tha Comhairle na Gàidhealachd an-dràsta a' feuchainn ri sin a chur air dòigh ann an Srath Spè agus Bàideanach.

Thuirt neach-labhairt bho AirDNA gu bheil suidheachadh toinnte air cùl nam figearan: "Tha na tha ri fhaotainn air màl airson ùine ghoirid ag atharrachadh bho mhìos gu mìos.

"Bha mòran de na dachaighean saor-làithean a bha falamh airson a' chuid as motha den bhliadhna a-nis le daoine annta nuair nach eil na daoine aig a bheil na taighean mun cuairt, a' toirt airgid bho thurasachd a-steach dhan sgìre."