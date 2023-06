A' Mhargaidh Bhictorianach nas trainge

Thuirt an aithisg cuideachd gu bheil margaidheachd an ionaid air a bhith soirbheachail.

Thathas ag aideachadh ge-tà, gu bheil grunn de na h-aonadan san talla-bìdh fhathast falamh is an aithisg ag ràdh gur e suidheachadh eaconomach doirbh nas fharsainge as coireach.

Thathas mar sin a' tabhainn bliadhna gun mhàl sa chiad dol a-mach do ghnothachasan a tha a' tighinn a-steach dhan mhargaidh.

Tha an aithisg ag innse gu bheil a' chomhairle misneachail gun tèid aca air na h-aonadan air fad a lìonadh air a' cheann thall.