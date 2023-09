Ro-innleachd ùr an t-Sabhail Mhòir

Mar phàirt de na tachartasan aca gus 50 bliadhna a chomharrachadh, tha Sabhal Mòr Ostaig air ro-innleachd ùr fhoillseachadh airson an ath chòig bliadhna.

'S iomadh atharrachadh a tha air tighinn air Sabhal Mòr Ostaig bho chaidh a stèidheachadh ann an 1973.

Tha na mìltean de dh'oileanaich air oideachadh fhaighinn ann agus tha cha mhòr 1,400 neach air ceumnachadh.

Tha a' cholaiste ag ràdh gum bi an ro-innleachd ùr a’ togail air na chaidh a choileanadh san àm a dh’fhalbh, is cuideachd air ùidh dhaoine sa Ghàidhlig an Alba agus dùthchannan eile san là an-diugh.

Tha a' cholaiste an dùil prìomhachasan na ro-innleachd ùire aca a chur an sàs: