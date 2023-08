Ionad an Haven ga fhosgladh

Tha ionad ùr ann an Inbhir Nis do chloinn is daoine òga le feumalachdan sònraichte ga fhosgladh gu h-oifigeil Dihaoine.

Chaidh Bunait Elsie Normington a stèidheachadh ann an 2013 gus airgead a chruinneachadh airson Ionad Haven a thogail.

'S e an t-amas a bha aca goireas a bhith ann air Ghàidhealtachd do chloinn is inbhich òga le feumalachdan sònraichte.

Às dèidh dhaibh an targaid airgid a ruighinn, thòisich obair-togail an-uiridh.

Tha an t-ionad a-nise deiseil is e air a ruith le Bunait Elsie Normington is a' bhuidheann SNAP.

"Tha e cho sònraichte a bhith a' faicinn seo a' tighin gu buil", thuirt Elsie Normington fhèin.

"Fhuair sinn taic mhòr san deich bliadhna mu dheireadh is tha sinn cho taingeil dha gach buidheann is gach duine a chuidich sinn.

"Tha sinn an dùil fàilte a chur air tòrr cloinne is daoine òga anns na bliadhnaichean ri thighinn, is tha sinn 'son tuilleadh phròiseactan a chur air dòigh dhaibh".

Thèid an goireas fhosgladh gu h-oifigeil le Ceit Fhoirbeis BPA.