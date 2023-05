Leanaidh taic Alba Chruthachadh airson dà mhaoin a tha ag amas taic a chumail ri cultar na Gàidhlig agus Albais le aon de na maoinean a' faighinn taic a bharrachd bho Bhòrd na Gàidhlig.

Sna beagan bhliadhnaichean mu dheireadh tha Alba Chruthachail air a bhith a' cur £45,000 sa bhliadhna ann am Maoin nan Ealain Gàidhlig, taobh a-muigh - stòras a stèidhich iad fhèin.

Dh'innis iad Dimàirt gum bi iad a' cur an aon shuim ris ann an 2023 - 2024.

Airson a' chiad uair dh'aontaich Bòrd na Gàidhlig £30,000 a chur ris an stòras a' ciallachadh gum bi £75,000 ann uile gu lèir.

Tha an stòras airson iomairtean ealain Gàidhlig a chuideachadh le prìomhachas ga thoirt do phròiseictean a tha air an lìbhrigeadh sa Ghàidhlig no a tha a' cur ri ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig.

'S e Tasgadh, taobh a-muigh ainm na maoin eile. Chaidh sin a stèidheachadh le Alba Chruthachail cuideachd agus dhearbh a' bhuidheann gu bheil an taic airson sin a' leantainn.

Tha £36,000 ga chur ris a sin agus tha an stòras fosgailte do dh'fheadhainn aig a bheil eachdraidh cheana ann an dannsa dualchasach Albannach, innse sgeulachdan no ceòl dualchasach.

Tha suimean eadar £250 agus £1,000 rim faighinn agus am measg nam pròiseactan a fhuair taic roimhe bha leithid chlasaichean seachdaineil ciùil is seiseanan-obrach, bhideothan ciùil, leasachadh is co-obrachadh dannsa, a' cruthachadh ciùil ùir is eile.