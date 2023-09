Le inbhe nas àirde bha luchd na h-ath-chuinge ag ràdh gun toireadh e cruth-atharrachadh air na ceanglaichean eadar an costa an iar agus an costa an ear agus gun tigeadh buannachdan sòisealta agus eaconomaigeach na chois aig ìre ionadail agus nàiseanta.

Bhon uair sin tha dragh air nochdadh mu rathad an A890 nas fhaide chun iar - gu sònraichte an t-slighe eadar Srath Charran is Uachdar Thìre.

A rèir cuid tha tòrr a bharrachd thrioblaidean leis an rathad sin an coimeas ris an rathad eadar an Goirtean is Achadh na Sìne, gu h-àraid aig seach rathad an t-Sròim.

Thathas a-nis airson 's gun tèid an dà rathad aithneachadh mar phrìomh rathaidean.