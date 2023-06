'Bu chòir an rèile a bhith ann 'son a h-uile duine'

Chaidh iarraidh gun tèid faraidhean rèile ann an Alba a lùghdachadh às dèidh dhan Chaledonian Sleeper a dhol dhan roinn phoblaich.

Tha aonadh an RMT ag ràdh gu bheil an t-àm ann crathadh mòr a thoirt air an rèile is ScotRail is an Caledonian Sleeper a-nise le Riaghaltas na h-Alba.

Cho-dhùin an riaghaltas an-uiridh cùmhnant Serco airson an Caledonian Sleeper a ruith a thoirt gu crìch seachd bliadhna tràth agus an t-seirbheis a chur dhan roinn phoblaich.

Thachair sin gu foirmeil Didòmhnaich.

Bha ScotRail air a dhol dhan roinn phoblaich an-uiridh.

Thuirt Ministear na Còmhdhail, Fiona Hyslop, gu bheil an Caledonian Sleeper air a bhith a' soirbheachadh anns na bliadhnaichean mu dheireadh is barrachd dhaoine ga chur gu feum.

Thuirt i gur e seirbheis chudromach a th' ann is gu bheilear airson a leasachadh a-nise san roinn phoblaich.