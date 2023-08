Dh'fhailich air oidhirp soitheach a chur air bhog a-rithist

Dh'fhailich air iomairt gus soitheach fhaighinn far nan creagan, faisg air Caol Reithe san Eilean Sgitheanach madainn Diciadain.

Dh'fheuch trì soitheachan ris am bàta a ghluasad.

Thathas a' tuigsinn a-niste gum feuch iad a-rithist feasgar nuair a bhios an ath làn àrd ann.

Chaidh an criutha a thoirt far an t-soithich, sa bheil 500 tunna de chuideam, an dèidh dha a dhol air na creagan.

Chaidh bàtaichean teagsairginn a chur chun na làraich mu 6:45f Dimàirt, agus chaidh an criutha a chur air bòrd soithich eile a bha air tighinn a chuideachadh mu 9:00f.