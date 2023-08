Fear motar-baidhg marbh às dèidh tubaist an Gleann Seile

Chaill fireannach a bheatha às dèidh tubaist eadar motar-baidhg agus bhana-campachaidh air a' Ghàidhealtachd.

Bha Alexander McCracken a' siubhal air motar-baidhg nuair a thachair an tubaist air an A87 faisg air Gleann Seile mu 5.20f Dihaoine.

Chaidh a thoirt a dh'Ospadal Oilthigh na Banrigh Ealasaid ann an Glaschu le heileacoptair ach chaochail e Didòmhnaich.

'S ann à Coventry a bha Mgr McCracken, 73.

Bha e a' siubhal air motar-baidhg Triumph agus 's e bhana-campachaidh Fiat an carbad eile a bha san tubaist.

Bha an rathad dùinte fad grunn uairean a thìde às dèidh na tubaiste.

Tha rannsachadh nam poileas a' leantainn is tha iad ag iarraidh air duine sam bith a chunnaic an tubaist no aig a bheil dealbhan dashcam fios a chur thuca, taobh a-muigh.

Dhearbh na poilis cuideachd gun robh tubaist eile ann air an A87 ann an Gleann Seile Didòmhnaich.

Dh'innis iad gun d'fhuair iad fios mu 10.55m mun tubaist eadar motar-baidhg agus bò.

Thuirt iad gun deach fireannach a thoirt dhan ospadal san Àth Leathann.