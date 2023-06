Àrd-oifigear ùr aig Comhairle na Gàidhealtachd.

Tha Mgr Brown agus a theaghlach fìor eòlach air a' Ghàidhealtachd 's iad gu tric a' tadhal air an àite agus tha ùidh mhòr aige ann an dualchas is cultar na sgìre.

Thuirt e gu bheil e ag ionnsachadh na Gàidhlig agus e an dòchas gun tig piseach air a' chànan na dhreuchd ùr.

"Tha sgìre na Gàidhealtachd agus na Gàidheil air mo bhrosnachadh fad mo bheatha 's tha mi air leth toilichte an cothrom seo fhaighinn a bhith a' toirt seirbheis seachad do mhuintir an àite" thuirt e.

Cha deach ceann-là ainmeachadh fhathast air cuin a thòisicheas e san dreuchd.

Chuir Ceannard na Comhairle Reamonn Bremner fàilte air Mgr Brown agus e a' coimhead air adhart ri bhith ag obair còmha ris airson seirbheisean nas fhèarr a thoirt do dhaoine a tha fuireach anns an sgìre.

Thug i taing cuideachd dha Kate Lackie a tha air a bhith ag obair mar Àrd-oifigear eadar-amail airson 6 mìosan.