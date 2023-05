Dàil air siostam ùr thiocaidean ChalMac

Thèid siostam bucaidh ùr a chur air chois Diciadain gus tiocaidean a cheannach do sheòlaidhean CalMac.

Bha dùil gur ann Dimàirt a dheadh an siostam ùr a chur gu dol, ach thàinig maill air an t-siostam, air a bheil "Ar Turas", 's a chosg faisg air £18m.

Dh'fhàg an obair-ullachaidh airson an t-siostaim ùir nach eil e air a bhith comasach do dhaoine tiocaidean a cheannach air-loidhne bho ChalMac bho mhadainn Disathairne.

Tha deich bliadhna ann bho chaidh an sisotam ùr a ghealltainn.