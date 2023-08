Dragh mu chùisean-lagha a bhith air an gluasad

Chaidh dragh a nochdadh a thaobh mar a tha cùisean-lagha diùraidh aig cùirtean siorraidh anns h-eileanan air an gluasad gu tìr-mòr.

Sgrìobh BPA Arcaibh Liam MacArtair gu Rùnaire a' Cheartais is e ag ràdh nach eil seo idir math gu leòr is gu bheil e a' toirt droch bhuaidh air ceartas.

Thàinig e am bàrr nas tràithe as t-Samhradh gu bheil duilgheadasan le luchd-obrach aig seirbheis ghiùlain nam prìosanach a' toirt buaidh air cùisean ùra a bha còir a bhith ann an Loch nam Madadh, Port Rìgh, is Steòrnabhagh, is cuideachd ann an Kirkwall is Lerwick.

Tha seo a' fàgail gu bheil cùisean ùra a' dol air adhart ann an Inbhir Nis, Ceann Phàdraig is Obar Dheathain, ged a tha cùisean a bha sa chlàr mar-thà ann an Stèornabhagh is Lerwick fhathast a' dol air adhart an sin.

'S ann aig a' chompanaidh GeoAmey a tha an cùmhnant 'son prìosanaich a ghluasad eadar prìosanan neo stèiseanan poilis agus na cùirtean.

Thuirt Prionnsabal Siorraidh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Derek Pyle, gun robh e foilleasach nach urrainn dhan chompanaidh an dleastanas a choileanadh, is gun robhar a' faighinn a-mach nach robh luchd-obrach ri fhaighinn gus prìosanaich a ghiùlain dhan chùirt air an là a bha còir cùisean tòiseachadh.

Thuirt Mgr Pyle nach b' urrainn dha innse cuin a bhiodh an suidheachadh air a chur ceart, ach gur e fuasgladh eadar-amail a tha sa ghluasad gu cùirtean air tìr-mòr.

Na litir gu Rùnaire a' Cheartais Angela Constance, thuirt Liam MacArtair gu bheil feum air fuasgladh cho luath 's a ghabhas.

"Bha daoine a' tuigsinn nuair a chaidh stad air cùirtean diùraidh ann an cuid de chùirtean tron phandemic, ach bu chòir gur e suidheachadh eadar-amail a bha sin.

"Tha e gu tur ceàrr gu bheil seirbheisean a-nise air an tarraing à eileanan air sgàth 's is nach urrainn do chompanaidh phrìbhidich an cùmhnant aca a choileanadh.

"Tha seo a' toirt buaidh air ceartas aig ìre ionadail is e a' bualadh air feadhainn a tha fo chasaid, luchd-fianais, feadhainn a tha air fulang, is luchd-lagha. Bidh buaidh orra uile a thaobh ùine is cosgais.

"Tha mi air na draghan seo a thogail le Rùnaire a' Cheartais is tha mi a' sireadh gealltanais gu bheilear ag obair gus cùisean diùraidh a stèidheachadh às ùr".

Thuirt Mgr MacArtair gun tog e an gnothach aig Holyrood nuair a thilleas a' Phàrlamaid, a rèir dè an fhreagairt a gheibh e.