Neartachadh air fàire do chòraichean laghail Ghàidheal?

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim gum bu chòir beachdachadh air barrachd chòraichean laghail a thoirt do luchd-labhairt na Gàidhlig, agus a dhèanamh nas fhasa do phàrantan foghlam Gàidhlig fhaighinn dhan cuid chloinne.

Bha Jenny Gilruth a' bruidhinnn air thoiseach air foillseachadh toradh na co-chomhairle air Bile ùr na Gàidhlig, a thig a-mach air an ath-mhìos.

"Saoilidh mi gum bu chòir sin uile a bhith air a dheasbad mar a thèid sinn air adhart gu reachdas," thuirt i.

"Gu bunaiteach, 's ann mu bhith a' neartachadh lìbhrigeadh na Gàidhlig, agus saoilidh mi gu bheil sinn uile taiceil dhan sin.