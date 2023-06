Rabhadh mu ghainnead uisge

Mura tig uisge a dh'aithghearr, dh'fhaodadh gun ruig na sgìrean sin cuideachd ìre Shusbainteach.

A dh'aindeoin fhrasan troma tàirneanach ann an cuid de sgìrean o chionn ghoirid, chan eil ìre an uisge san talamh air tilleadh gu far an àbhaist dha a bhith.

Tha sin a' cur uallaich air tuathanaich is croitearan.

Bidh cuid aca a' tarraing uisge a-mach à aibhnichean, agus tha SEPA a-niste air rabhadh a thoirt seachad gum faodadh gun tèid riaghailtean a chur an sàs a thaobh seo ann am barrachd sgìrean, a thuilleadh air an dà sgìre a th' aig an ìre as àirde mar thà.

Thuirt a' chompanaidh chumhachd SSE, gu bheil iadsan a' leigeil uisge tro na damaichean haidro aca airson ìrean aibhne a chuideachadh.