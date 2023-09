'S dòcha gum bi aig daoine ri pàigheadh airson tadhal air Tursachan Chalanais fo phlanaichean ùra.

Tha Àrainneachd Eachdraidheil Alba ag obair còmhla ri Urras nan Tursachan gus goireasan aig an làraich a leasachadh - 's tha airgead iarraidh bho luchd-tadhail am measg nam molaidhean.

Bidh mu 120 000 duine a' tadhal air na Tursachan a h-uile bliadhna.

Tha dùil ge-tà gun èirich àireamhan - is dùil gu h-àraidh ri barrachd luchd-turais air soitheachan mòra ri linn an leasachaidh aig Port Steòrnabhaigh far a bheil cala ùr domhain ga thogail, 's a bhios fosgailte an ath-bhliadhna.