"Gealltanas" aig CnES mu iasad Midnight Sun

Rinn luchd na fèise tagradh chun na Comhairle sa Ghearran a' sireadh taic airson cuideachadh le cosgaisean agus duilgheadasan sruth airgid.

Chaidh deasbad a chumail gu dìomhair aig Comataidh Poileasaidh is Stòrais na Comhairle feuch dè ghabhadh dèanamh.

Chaidh co-dhùnadh stòras Oighreachd a' Chrùin a chleachdadh airson iasad de £150,000 a thoirt dhaibh 's a' Chomhairle ag ràdh gun robh iad airson a bhith taiceil do dh'iomairt a bha iad a' faicinn a bhiodh glè bhuannachdail gu h-eaconomach.

Bha cuid de bhuill amharasach mun chùis ge-tà, agus chaidh oidhirp a dhèanamh aig coinneamh den Làn-Chomhairle a dhol an aghaidh a' cho-dhùnaidh. Cha deach leis a' ghluasad ge-tà.

Thuirt a' Chomahirle gun robh iad air taic a thoirt do ghrunn tachartasan den t-seòrsa thar nam bliadhnaichean, agus gun robh iad den bheachd gum faodadh Midnight Sun fèis ùr rock is pop a stèidheachadh a dh'fhaodadh soirbheachadh.

Thuirt iad gun do chuir luchd na fèise plana-gnìomha agus margaideachd air adhart a thug misneachd dhan Chomhairle gum faigheadh iad air ais iasad sam bith, agus gun robh aonta laghail co-cheangailte ris an iasad a fhuair iad.

Choinnich a' Chomhairle ri luchd na fèise nuair a thàinig fios gun robh teagamh ann co-dhiù an deadh an fhèis air adhart 's thuirt iad gun d' fhuair iad dearbhadh gach cuid gum faigheadh daoine a bh' air ticeadan a cheannach an cuid airgid air ais, agus gum faigheadh a' Chomhairle fhèin an cuid airgid air ais.