Sgoilearan Àrd-sgoil Mhalaig a' sireadh tidsear PE

Tha an tidsear Gàidhlig aca, Cailean Masterton, ag ràdh gu bheil e uabhasach cudromach tidsear spòrs a thàladh chun na sgoile.

"Tha sinn air a bhith bliadhna a-nis gun tidsear san obair agus tha sinn air a bhith an eisimeil thidsearan tighinn a-steach corra là san t-seachdain agus ma tha na sgoilearan a' dol a dhèanamh adhartais, tha e uabhasach cudromach gum faigh sinn cuideigin san àm ri teachd. Mholainn gu mòr do dhuine sam bith a bhith a' tighinn a dh'obair ann an seo.

"'S e sgoil bheag laghach a th' ann. Tha a h-uile duine eòlach air a h-uile duine eile. Tha cothroman taobh a-muigh na sgoile a bhith an sàs ann an spòrs air a' bhlàr a-muigh, a bhith a' seòladh, a bhith a' sreap, a bhith a' coiseachd nam monaidhean.

"Chan urrainn dhaibh tuigsinn carson nach biodh ùidh aig cuideigin ann a bhith an seo. 'S e an rud as fheàrr a rinn mise a-riamh a bhith a' tighinn agus obair fhaighinn ann am Malaig."

Chithear am bhideo a rinn na sgoilearan an seo: Bhideo Mhalaig, taobh a-muigh