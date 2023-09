Ceathrar bhall ùr air Bòrd na Gàidhlig

Chaidh ceathrar bhall ùr ainmeachadh do Bhòrd na Gàidhlig.

Dh'innis Rùnaire an Fhoghlaim agus Sgilean, Jenny Gilruth, gum bi an t-Oll. Rob Dunbar, Iain Dòmhnallach, Michelle NicLeòid agus Dòmhnall Mac a' Phì a-niste air bòrd na buidhne.

Tha Rob Dunbar, a bhuineas do dh'Alba Nuadh ann an Canada o thùs, air a bhith na Ollamh Ceiltis aig Oilthigh Dhùn Èideann bhon Ògmhìos 2013.

’S e aon de phrìomh eòlaichean na cruinne air lagh is poileasaidh shluagh mion-chànain.

Buinidh Iain Dòmhnallach do dh'Uibhist a Deas, agus leig e dheth a dhreuchd ann an roinn shaor-thoileach is coimhearsnachd na h-Alba ann an 2022 an dèidh còrr air 30 bliadhna.

Buinidh Michelle NicLeòid do Leòdhas bho thùs is tha i na h-Ollamh Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain.

Tha i air Gàidhlig is cuspairean ceangailte ris a’ chànan a theagasg aig oilthighean ann an Alba is Èirinn 'son còrr air 25 bliadhna.

Tha i cuideachd air cùrsaichean sòiseo-chànanachais ghnìomhaich a theagasg is PhDan ann am planadh cànain a stiùireadh.

'S ann à Uibhist a Deas a tha DK Mac a' Phì.

Às dèidh fichead bliadhna de dhreuchdan leasachaidh le carthannasan is iomairtean na roinne poblaich, ann an 2009 chaidh fhastadh mar a’ chiad phrìomh oifigear poileasaidh is leasachadh ro-innleachdail 'son planadh corporra is leasachadh na Gàidhlig aig Comhairle Baile Ghlaschu le uallach 'son a h-uile pàirt de Phlanaichean Gàidhlig na Comhairle.

“Tha sinn air leth toilichte fàilte bhlàth a chur air na buill ùra aig Bòrd na Gàidhlig," thuirt Cathraiche na buidhne, Màiri NicAonghais.

"Bidh an ceathrar bhall ùra a’ toirt dhuinn a leithid de bheairteas eòlais thar raon farsaing de chuspairean agus bidh seo nas cudromaiche agus nas buannachdail dhuinn na bha e a-riamh, fhad ‘s a bhios Bòrd na Gàidhlig a’ coimhead air adhart ri Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr agus ri toirt a-steach Bile Chànanan na h-Alba.”