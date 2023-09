Luaidh ga dhèanamh air Ronnie MacFhionghain

"'S e sàr dhuine uasal a bh' ann an Ronnie is bha tòrr dhaoine measail air, gu h-àraid ann an Leòdhas an dèidh dha a bhith a' faisg air 30 bliadhna air ais a' fuireach san eilean", thuirt Alasdair Moireasdan a bha gu math eòlach air.

"Tòrr den ghinealach agamsa, cha robh sinn eòlach air mar chluicheadair ach tha àite aige ann an eachdraidh ball-coise na h-Alba agus tha e follaiseach mar a tha daoine air a bhith a' bruidhinn mu dheidhinn am meas a bh' aca air mar dhuine, is am meas is spèis a bh' aca dha mar chluicheadair", thuirt e.

Rinn Rangers fhèin luaidh, taobh a-muigh air Mgr MacFhionghain Didòmhnaich.