Na mìltean sgoilearan a' tilleadh dhan sgoil

Tha Unison ag ràdh nach eil an tairgse pàighidh a chaidh a dhèanamh an t-seachdain a chaidh math gu leòr agus tha dragh orra gun tèid a maoineachadh tro ghearraidhean.

Ach thuirt buidheann riochdachaidh nan ùghdarrasan ionadail, COSLA, agus Riaghaltas na h-Alba nach eil aonta nas fheàrr ri fhaotainn.

Bhòtaidh buill an aonaidh air an aonta as ùire agus tha Unison a’ moladh gum bu chòir dhaibh a dhiùltadh.

Tha am baileat fosgailte gu meadhan na Dàmhair agus bidh e nas soilleire an uairsin dè an ath cheum san eas-aonta.