Riaghailtean Covid nas teinne aig Ospadal nan Eilean

Tha NHS nan Eilean Siar a' toirt a-steach riaghailtean Covid nas teinne uair eile aig Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh airson dèiligeadh ri cùisean ùra den ghalar ann.

Chaidh Uàrd Meidigeach 1 a dhùnadh do dh'euslaintich ùra an t-seachdain-sa chaidh.

A-nis tha àireamh bheag de chùisean Covid ceangailte ri Uàrd Meidigeach 2.

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil na riaghailtean nas cruaidhe gan cur an sàs rè ùine air feadh an ospadail airson seirbheisean, euslaintich agus luchd-obrach a dhìon.

'S e dìreach aon neach-tadhail san là a tha ceadaichte 'son gach euslainteach ach a-mhàin ann an suidheachadh far a bheil e riatanach gum faigh an t-euslainteach luchd-tadhail a barrachd.

A bharrachd air an sin, thèid iarraidh air daoine a thig chun an ospadail masg a chur orra agus gun a thighinn idir ma tha comharran Covid orra no mura a h-eil iad gu math.