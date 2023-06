£4m airson pròiseactan Gàidhlig

Chaidh dearbhadh gum faigh coig pròiseactan Gàidhlig a tha ag amas air tuilleadh foghlam Gàidhlig a thabhainn agus teicneòlas ùr a chleachdadh, cuibhreann den £4m.

Thàinig an taic bho Mhaoin Chalpa na Gàidhlig 2023-24 aig Riaghaltas na h-Alba.

Am measg na pròiseactan a gheibh taic tha hub ùr a thèid a stèidheachadh aig Ionad Chaluim Chille an Ìle far am faigh daoine bogadh airson a chiad uair san t-saoghal ann an cànan tùsanach gu bhiortail.

Le a bhith a' cleachdadh teicneòlas fìor ùr, gheibh daoine an cothrom Gàidhlig ionnsachadh ann an dòigh gu math eadar-dhealaichte.

Tha dùil gun tèid crìoch air a chiad ìre den phròiseact seo san Dàmhair 2023 le taic de £228,795.