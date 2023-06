Dàil air sgeama prìomhachas Eileanach nan aiseagan

Tha coltas gu bheil dàil ga chur air sgeama pìdhleat a bhiodh a' glèidheadh àite do dh'eileanaich air seirbhisean aiseig ann an Earra-Ghàidheal.

Tha Comataidh Aiseig Mhuile 's Eilean Ì, a bha ag iomairt airson na sgeama, ag ràdh gum bi an Dàmhair ann a-nis mus tòisich e.

Bha còir gun tòisicheadh an sgeama pìdhleat 'san Iuchair air slighean eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair agus an t-Òban, Colla 's Tiriodh.

Fon sgeama, dheidheadh 10% de dh'àiteachan do charbadan a chumail air ais gu 72 uair a thìde ron t-seòladh gus am biodh darna cothrom aig daoine air na h-àiteachan.

Tha dùil gum bi sin gu buannachd mhuinntir nan eilean leis gur iad as trice a dh'fheumas siubhal air ais agus air adhart gun moran rabhaidh.

Tha Comataidh Aiseig Mhuile 's Ì a' cur a choire airson an dàil air siostam bucaidh ùr ChalMac agus na trioblaidean nas fharsainge leis an lionra.

"'S e briseadh-dùil a th'ann, ach tha sinn misneachail gun tèid feart a thoirt dhan ghealladh a thàinig bho Jenny Gilruth as t-samhradh an uiridh nuair a bha i na ministear còmhdhail, gun tèid sgeama pìdhleat a chur an-sàs," thuirt iad.

"Tha a h-uile duine aig Còmhdhail Alba agus CalMac a th' air a bhith ag obair còmhla rinn air an sgeama seo air a bhith gu math cuideachail agus 's e briseadh-dùil a th'ann dhaibh-san cho math rinne".

Thuirt Robbie Drummond, Àrd Oifigear ChalMac, gu bheil iad a' cumail orra ag obair còmhla ri coimhearsnachdan ann am Muile, Colla agus Tiriodh agus gun tig iad còmhla gus fuasgladh a lorg.

"Tha sinn ag amas air a' phìdhleat a chur air bhog aig toiseach clàr-ama a' Gheamhraidh 'san Dàmhair. Leigidh seo leinn deuchainnean susbainteach a dhèanamh agus barrachd cinnt a thoirt do choimhearsnachdan mus cuir sinn an sgeama air bhog," thuirt e.