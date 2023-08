"Togar draghan" mu dhol a-mach luchd-turais

Dh'iarr prìomh bhuidheann turasachd nan Eilean Siar gun tig eileanaich thuca ma tha dragh orra mu dhol a-mach luchd-turais.

Chaidh am beachdan a shireadh mu ghearainean a th' air nochdadh air na meadhanan-sòisealta, gu h-àraid an dèidh bhideo a chuir croitear sna Hearadh air-loidhne an dèidh dha salachar mhic-an-duine a lorg air talamh ionaltraidh.

Tha còrr is 1,000 duine air sùil a thoirt air a' bhidio a chuir Jonathon MacAoidh air-loidhne an dèidh dha an salachar fhaighinn air a' mhachair eadar Niseabost agus Horgabost.

Tha Mgr MacAoidh a' gabhail ris nach eil fianais ann gur e cuideigin a tha a' tadhail air an eilean a bu choireach, ach chaidh beachd Turasachd Innse Gall a shireadh air a' ghnothach.

Dh'iarr iadsan gun tig daoine thuca ma tha dragh orra mu dhol a-mach luchd-turais.

Thuirt àrd-oifigear na buidhne, Sarah Nic'illEathain, gu bheil turasachd a' toirt a-steach còrr is £75m sa bhliadhna dha na h-eileanan agus a' cumail cosnaidh ri mu 1,000 duine.

Chuir iad iomairt air dòigh an-uiridh a' mìneachadh do luchd-turais mar a bu chòir dhaibh a bhith gan giùlain fhèin, agus thuirt i nach bu chòir a h-uile duine a choireachadh airson droch dhol a-mach glè bheag.