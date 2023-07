Dùbhlan àrd-dhotairean fhaighinn ann an sgìrean dùthchail

Tha dotairean a' cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba barrachd oidhirp a dhèanamh àrd-dhotairean, no consultants, a thàladh chun an NHS, gu h-àraid ann an sgìrean iomallach agus dùthchail.

Tha data bho Acadamaidh na h-Alba a' sealltainn gun deach 42% de phanalan airson agallaimh a chur dheth ann an 2022.

Chaidh a' chuid as motha dhiubh a chur dheth ri linn nach do chuir duine a-steach airson na h-obrach.

Sheall an dàta gun deach 705 panal airson dreuchd àrd-dhotair a chur air dòigh ann an Alba an-uiridh - ach gum b' fheudar 307 de na panalan sin a tharraing.

Chuirear 88% dhiubh dheth ri linn nach do chuir duine a-steach airson na h-obrach no ri linn nach robh an fheadhainn a chuir freagarrach.

Bha an dùbhlan as motha ann an sgìrean iomallach agus dùthchail.

Chaidh na sia panalan a bha NHS nan Eilean Siar airson a chumail uile a chur dheth.

Thàinig air NHS na Gàidhealteachd agus NHS nan Crìochan 60% de na planalan acasan a tharraing.

Sheall an dàta às ùire airson Alba gu bheil na tha an t-seirbheis slàinte a' cosg air luchd-obrach eadar-amail aig an ìre as àirde a-riamh