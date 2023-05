Dragh mu ghnothachasan an Loch Abar

Tha dragh ann gu bheil gnothachasan ann an Loch Abar Iochdaireach ann an cunnart a dhol fodha ri linn trioblaidean leantainneach le Aiseag a' Chorrain.

Cha robh seirbheis do charbadan air an t-slighe airson còrr air mìos a-niste, agus an dà shoitheach a bha Comhairle na Gàidhealtachd a' ruith, briste.

Beachdaichidh comhairlichean Diardaoin air cur airson suas ri £50m de mhaoineachadh bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson bàt-aiseig ùr dealain a cheannachd airson na seirbheis.

"Tha seo air buaidh sgriosail a thoirt air gnothachasan ionadail," thuirt Iar-Chathraiche Comhairle Coimhearsnachd Àird Ghobhair, an Dr Mìcheal Foxley, a bha uair na Cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd.