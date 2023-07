Rannsachadh poblach ga iarraidh mu leasachaidhean gaoithe san Eilean Sgitheanach

Dh'iarr i cuideachd gum biodh òigridh an eilein a' faighinn cuid den bhuannachd sin le taic le taighean fhaighinn, is an t-Eilean Sgitheanach am measg sgìrean far a bheil staing mhòr ann le taigheadais.

"Tha na companaidhean a tha seo, tha iad a' pàigheadh a-mach beagan dha buidheanan coimhearsnachd ach 's e cuibhrean gu math beag bìodach a tha sin an taca ris an airgead a bhios iadsan a' dèanamh agus a' toirt a-mach às an eilean.

"Ma tha iad a' dol a bhith a' cur airgid a-steach dhan choimhearsnachd, tha iarrtas ann gur e cnap a dhèanadh diofar dha na h-eileanan.

"Mar a tha fhios againn, tha gainnead taigheadais ann is bhiodh e math nam biodh iad a' cur airgid air ais a-staigh a ghabhadh taigheadas aig prìs reusanta a th' ann dha daoine òga.

"Ma tha leasachaidhean mar seo a' dol a bhith a' tachairt is tòrr airgid ga thoirt a-mach às an eilean, gum biodh sinn a' coimhead gu bheil rudan a' tilleadh dha na h-eileanan is gum biodh rudeigin ann a nì feum dhan òigridh is a dh'fheuchas ris an òigridh a chumail an seo", thuirt i.