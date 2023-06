Taic ga h-iarraidh do thidsearan Gàidhlig

Dh'innis an Dr Anndra gun do nochd an rannsachadh gun robh tòrr a dh'ionnsaich a' Ghàidhlig a' sireadh barrachd taice is i ag ràdh, gu h-àraidh mur a h-eil iad a' fuireach ann an coimhearsnachdan far nach eil a' Ghàidhlig làidir, gur dòcha nach eil mòran chothroman aca an cànan a bhruidhinn taobh a-muigh na sgoile.

Thuirt i gum biodh e feumail nam biodh cothroman aca coinneachadh air loidhne le tidsearan eile no feadhainn eile le Gàidhlig gus na sgilean conaltraidh aca a chumail aig ìre neo a leasachadh.

Bha deasbad ann cuideachd mu dhragh gu bheil gainnead de thidsearan Gàidhlig a' ciallachadh gu bheil feadhainn nach eil 's dòcha uile gu lèir aig ìre air am fastadh.

Thuirt Shona NicCarmaig, a bha na tidsear àrd-sgoile is a tha a-nise stèidhichte aig roinn an foghlaim aig SMO, gum bu chòir gach taic a bhith ann airson nan tidsearan.

"Tha a h-uile tidsear feumach air ionnsachadh proifeiseanta agus air cothroman ann an ionnsachadh proifeiseanta.

"Tuigidh sinn gu bheil sgilean cànain aig a h-uile duine aig ìre eadar-dhealaichte, agus bhiomaid gu mòr a' moladh gum biodh na h-ùghdarrasan ionadail agus na sgoiltean mothachail air feumalachdan nan tidsearan a thaobh leasachadh a dhèanamh ann an cànan.

"Mar as treasa a tha cànan nan tidsearan, 's ann nas treasa a bhios cànan nan sgoilearan aig a' cheann thall", thuirt i.

Thig a' cho-labhairt aig SMO gu ceann Dihaoine.

Am measg na bhios ann air an là mu dheireadh, cluinnear pàipear bhon Oll Wilson MacLeòid a chanas gu bheil e cudromach gum bi àite gu math nas motha aig cultar agus dualchas Gàidhealach ann am FtMG, seach e a bhith stèidhichte gu tur air dòighean ionnsachaidh na Beurla.