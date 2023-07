Dùil ri fireannach sa chùirt an dèidh tubaiste mairbhtich an Gleann Comhann

Tha dùil gun nochd fireannach, 52, mu choinneimh Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis an dèidh tubaiste ann an Gleann Comhann Didòmhnaich anns an do bhàsaich duine.

Dh'ainmich na poilis an duine a bhàsaich mar Ross James Dominick, a bha 35, 's a bhuineadh do Johnstone.

Bhàsaich e aig an làraich an dèidh dhan mhotorbaidhseagal BMW aige agus càr Mazda CX5 bualadh na chèile faisg air raon-parcaidh Bhuachaile Èite Bhig.

Thachair an tubaist mu 12:00f.

Bha an rathad dùinte còrr air seachd uairean de thìde an dèidh na tubaiste.

Chaidh fireannach, 52, a chur an greim 's fo chasaid ann an co-cheangal ris an tubaist.

Chaidh a shaoradh air urras gus an nochd e mu choinneimh na cùirte.