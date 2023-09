Rannsachadh mu thruailleadh ola an Inbhir Theòrsa

Tha rannsachadh a' dol feuch dè dh'adhbharaich aodion ola aig sgoil ann an Inbhir Theòrsa a rinn truailleadh air abhainn.

Dhort ola à tanca aig Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa, 's chuir uisge trom a dh'Abhainn Theòrsa e tro na drèanaichean.

Tha dùil gun deach na mìltean liotairean ola-teasachaidh às an tanca.

Tha dragh ann gur dòcha gur ann fo thalla gheamaichean na sgoile a thachair an t-aodion.

Chan eil an talla ga chleachdadh an-dràsta.

Tha an t-aodion cuideachd air buaidh a thoirt air làrach-togail far a bheil seòmraichean-teagaisg ùra gan cur an-àirde.

"Tha e mì-chàillear," thuirt an Comh. Matthew Reiss.

"A h-uile turas a chaidh mi sìos tha daoine air a bhith ann leis na coin aca aig àm sam bith den là.

"Agus chaidh innse dhomh o chionn ghoirid gur e cuideachd tè den phrìomh deich aibhnichean airson bradain a-niste.

"Tha mòran èisg innte, agus 's e àrainneachd gu math brèagha a th' ann.

"Tha SEPA air a ràdh gum bu chòir nach do rinneadh cus millidh air an àrainneachd, agus tha mi gu mòr an dòchas gu bheil sin ceart.

"Ach 's e abhainn ghlan a th' ann, agus tha seo na adhbhar iomagain.

"Tha mi toilichte ge-tà, gu bheil SEPA agus a' Chomhairle a' dèiligeadh ri seo gu luath feuch casg a chur air milleadh sam bith a bharrachd," thuirt e.