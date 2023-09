Bidh na sgoiltean am Baile a' Mhanaich, san Ìochdar agus ann an Lìonacleit dùinte a-rithist Dihaoine fhad 's a leanas an obair airson seirbheis an uisge fhaighinn air ais.

Thuirt Uisge na h-Alba gur e connadh a bha ag aoidion as coireach ri blas agus fàileadh na h-ola air a' bhùrn.

Thug iad rabhadh gum faodadh gun toir e grunn làithean an obair-càraidh a dhèanamh.

Tha iad air botail uisge a thoirt do dhachaighean.

Thuirt Uisge na h-Alba gun cuir iad fiosrachadh às ùr air an làraich-linn aca. , taobh a-muigh