Mì-chinnt mhòr air tuathanaich

Leis a' phrosbaig aig gu leòr air tèarainteachd bìdh anns an Rìoghachd Aonaichte, tha cuid ag ràdh gu bheil an t-àm ann aithne a thoirt nach eil mòran den ghràn a tha ga fhàs an Alba a' dol gu biadh Mhic-an-duine.

An àite sin tha e a' dol a dh'ionnsaigh brachadh agus gnìomhachas an deoch-làidir.

"Feumaidh sinn cuimhneachadh agus dèanamh cinnteach gur e biadh a tha sinn a' cruthachadh," thuirt Mgr Leslie.

"Feumaidh sinn a bhith faiceallach mu na tha a' faighinn subsadaidh.

"Chan e dèanamh deoch-làidir a tha thu ag iarraidh taic-airgid a thoirt dha.

"'S e fear de na h-amasan againn biadh a chruthachadh, agus tha sin doirbh dha-rìribh mura bheil thu a' dèanamh glasraich, no buntàt' no peasair.

"Tha e uabhasach doirbh biadh Mhic-an-duine a dhèanamh à arbhar, seach biadh stuic.

"Tha thu a' feuchainn ri margaidh a chruthachadh, agus feumar barrachd co-obrachaidh bho am broinn an t-siostaim sholarachaidh," thuirt e.

Tha atharrachadh a' tighinn. Bho 2025, bidh taic do dh'àiteachas air a cheangal nas dlùithe ri bhith a' lùghdachadh truailleadh àille, le feadhainn a' faicinn nach eil dòigh ann ach gun atharraich a' mhargaidh ri linn sin.

Tha mòran shùl air an t-slighe a ghabhas sin san ùine ri teachd.