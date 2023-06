Sluagh mòr aig coinneimh mu aiseagan Uibhist a Deas

Nochd mu 250 duine aig coinneimh ann an Dalabrog oidhche Mhàirt, airson am beachdan mu sheirbheisean aiseig na sgìre a dhèanamh follaiseach do ChalMac.

Bha cuid de cheannardan na companaidh, agus riochdaire bho Chòmhdhail Alba, an làthair, agus tha dùil gun robh fearg mhuinntir na sgìre mun chùis gu math follaiseach dhaibh.

Chualas mun chall air gnothachas, a' chosgais a thathar a' fulang, agus na co-dhùnaidhean doirbh a tha daoine a' gabhail ri linn cion earbsa a bhith aca san t-seirbheis.

Bha cuid ag innse gun robh na gnothachasan aca air fàiligeadh ri linn a t-suidheachaidh, 's cuid ag ràdh gun robh iad air co-dhùnadh an t-eilean fhàgail le cho doirbh 's a tha siubhal air fàs.