Poileasaidh Gàidhlig

Thèid innse do bhuill ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh gu bheil poileasaidh Gàidhlig a’ cur ri crìonadh na Gàidhlig. Tha na buill a’ gabhail fianais bhon Oll. Conchúr Ó Giollagáin a sgrìobh an leabhar air staid na Gàidhlig The Gaelic Crisis in the Vernacular Community bho chionn trì bliadhna. Agus thàinig e am follais gun do chuir a’ bhuidheann iomairt Misneachd litir gu Bòrd na Gàidhlig a’ gearain air poileasaidhean a’ Bhùird. Thuirt am Bòrd gu bheil iad a’ bruidhinn ri Misneachd, agus an dùil coinneamh a chur air dòigh eadar iad.