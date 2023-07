Cumar cuirm shònraichte tron t-seachdain a' comharrachadh leabhar ùr a chaidh fhoillseachadh na bu thràithe air a' bhliadhna.

Tha Frances Tolmie: Gun Sireadh Gun Iarraidh a' tarraing ri chèile cruinneachaidhean Tolmie de dh'òrain Ghàidhlig.

Cuide ri Kenna Chaimbeul agus Ainsley Hamill, a dheasaich an leabhar, bidh grunn sheinneadairean eile a' gabhail cuid de na h-òrain.

Bidh cothrom a bhith air a' bhlàr-a-muigh le Alasdair MacIlleBhàin a bhios a' toirt daoine air Cuairt Nàdar Ghàidhlig ann an Garraidhean Fuarain Phàislig.

Thathas a' cur air dòigh bùithtean-obrach far am bi an neach-ciùil traidiseanta Evie Waddell a' toirt aoigheachd do chleasaichean bodhair aig tacharas air a bheilear a' gabhail Fàilte gu British Sign Language (BSL).

Thèid seinn Ghàidhlig agus dannsa ceum traidiseanta a theagasg le eileamaidean de chànan soighnichte na chois. Bidh taisbeanadh san talla-bhaile air an oidhche.

Tha oidhirp ga dhèanamh cuideachd aire a thoirt do chultaran eile. Bidh Sgoil nan Cultaran Afraganach a' toirt aoigheachd do luchd a' Mhòid agus do mhuinntir na sgìre airson cèilidh iomadh chultarach far an cluinnear sgeulachdan ann an cànanan dùthchasach, measgaichte le Gàidhlig.